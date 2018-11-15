Esmek'te Alçı Rölyef Kursu

Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları birbirinden farklı ve öğretici eğitimlerine devam ediyor.

Rölyef konusunda meraklı olan ve kendini geliştirmek isteyen kursiyerler alanında uzman öğreticilerden eğitim alıyor. Alçı Rölyef kursuna katılan kursiyerler tablo zemin üzerine alçı ile şekillendirme yaparak çalışmalarını yağlı ve akrilik boya ile süslüyor.

ESMEK kurslarında aldıkları eğitimlerden sonra sergi açmak istediklerini ifade eden kursiyerler, kendilerine bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.