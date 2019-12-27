Haberler » Güncel » ESMİAD'dan asgari ücret açıklaması - Haber

ESMİAD'dan asgari ücret açıklaması

Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, asgari ücrete gelen zam sonrasında işverenlerin iyi hesap yapmaları gerektiğini söyledi.

27.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:20 ESMİAD'dan asgari ücret açıklaması
Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil , asgari ücrete gelen zam sonrasında işverenlerin iyi hesap yapmaları gerektiğini söyledi.

Asgari ücrete gelen zammı değerlendiren Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği Başkanı Şamil Seyhan, Asgari ücretin 2 bin 324,70 TL olmasının ardından işverenlerin maliyet hesaplarını dikkatli şekilde yapmalarının önemli olduğunu söyledi. Seyhan, konuyla ilgili açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi;

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti 2 bin 324,70 TL olarak belirledi. Artık üreticiler kılı kırk yaran maliyet hesabını yapıp yeni yılda yapacakları sözleşmeler için profesyonel destek almalılar. Direk işçi maliyetlerini bahane ederek, personel kıyımı yapmadan önce vicdanlarına kulak vermeliler. Her sene yenilenen ürün satış sözleşmelerinde maliyetlerini doğru hesaplamalılar. Üretim maliyetlerinde artış gösteren kalemleri tek tek, bir kez değil bin kez değerlendirip devlet desteklerini tekrar tekrar takip etmeliler. Kimse unutmasın ki sanayicinin, tüccarın, esnafın hatalarını tolere etme şansı artık eskisi kadar esnek değil. Daha önceki basın açıklamalarımızda da belirttiğimiz üzere ihracatını arttıramayan şirketler mevcut iç piyasa müşterilerine mahküm kalmaktadır kalmaya da devam edecektir. ve tekrar söylüyoruz, ESMİAD olarak yeni yılda satış sözleşmesi yapacak üyelerimiz için dernek avukatlarımızla, işletme ve ihracat uzmanı arkadaşlarımızla maliyet analizi, ihracat ve satış sözleşmeleri ile ilgili yardımcı olacağımız da belirtmek isterim." - ESKİŞEHİR

Asgari Ücret, Eskişehir, Seyhan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:51   Osmangazi'den Arnavutluk'a yardım eli - Haber
15:50   Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sağlık taraması - Haber
15:50   Emekli memurun evinde 258 kilo skunk ele geçirildi - Haber
15:46   Kültür Akademisi'nde belge heyecanı - Haber
15:46   Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlandı - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
27.12.2019 15:52:47