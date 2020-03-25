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ESMİAD'dan üyelerine destek

Eskişehir Müteşebbis İs Adamları Derneği (ESMİAD), Korona virüs nedeniyle iş yerleri kapalı kaldıkları süre boyunca üyelerinden dernek aidatı alınmayacağını açıkladı.

25.03.2020 10:27 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:27
ESMİAD'dan üyelerine destek
Eskişehir Müteşebbis İs Adamları Derneği (ESMİAD), Korona virüs nedeniyle iş yerleri kapalı kaldıkları süre boyunca üyelerinden dernek aidatı alınmayacağını açıkladı.

Korona virüs salgını nedeniyle birlik, beraberliğin ve dayanışmanın önemi dikkat çeken ESMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Seyhan , iş yerleri kapalı olan üyelerin aidatlarını yönetim kurulu tarafından karşılanacağını açıkladı. Paradan çok tebessüme, bir dosta ihtiyacımız var diyen Seyhan, "Covid-19 salgınının iş dünyasına olumsuz yansımalarının domino etkisi oluşturacağından artık şüphemiz kalmadı. Bu noktada dikkat edilmesi gerek husus, devletimizin aldığı ve bizlere aktardığı önlemlerin haricinde; birlik, beraberlik ve dayanışma içinde bir zincir oluşturmaktır. Bu sebeple; İçişleri Bakanlığımızın "Covid-19'la Mücadele Kapsamında Alınan Önlemler" konulu genelgeleriyle ticaretlerine ara vermek durumunda kalan dernek üyelerimizin kapalı kaldıkları süre boyunca dernek aidatları ESMİAD Yönetimi olarak tarafımızdan karşılanacaktır. Bu günlerde insanın paradan çok bir tebessüme, bir morale, bir dosta ihtiyacı var. Görüşmesek de, toplanmasak da, içimizdeki sıcaklığı hissettirmenin birçok yolunu bulabiliriz. Hayatta sağlıktan daha önemli bir şey yoksa, en sağlıklı hayat bizlerin olsun" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Eskişehir, Seyhan, Güncel

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