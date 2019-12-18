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ESMİAD Genel Kurulu'nda Seyhan güven tazeledi

Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) Genel Kurul toplantısında yapılan seçimde Başkan Şamil Seyhan güven tazeledi.

18.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:03ESMİAD Genel Kurulu'nda Seyhan güven tazeledi
Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) Genel Kurul toplantısında yapılan seçimde Başkan Şamil güven tazeledi.

ESMİAD hizmet binasında gerçekleştirilen kongreye MHP Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık ve çok sayıda dernek üyesi katıldı. Tek liste ile seçime giren Şamil Seyhan gerçekleşen kongre ile yeniden dernek başkanlığına seçildi.

Yaptığı konuşmada, iş adamlarının sorunlarının çözüme kavuşturulması ile ekonominin yeninden hareketleneceğine dikkat çeken Seyhan, "Yeniden başkanlığımız hayırlı olsun. Üyelerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekonomide geçilen dar boğazdan en çok sanayiciler etkilendi. Sanayilerin sorunlarının çözümüyle yeniden piyasada hareket sağlanacaktır" dedi - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Seyhan, Güncel

Kaynak: İHA

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