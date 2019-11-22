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Esnaf, anne ile çocuklarını kamyonet altında kalmaktan kurtardı

Kağıthane'de anne ile çocuklarını freni boşalan kamyonetin altında kalmaktan esnafın dikkati kurtardı.

22.11.2019 20:50 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:13
Kağıthane'de anne ile çocuklarını freni boşalan kamyonetin altında kalmaktan esnafın dikkati kurtardı.
Seyrantepe Mahallesi Çetin Sokak'ta freni boşalan 34 EN 4033 plakalı çekici kamyonet, yokuş aşağıya kaymaya başladı. Kamyonetin kaydığını gören esnaf, dükkanından çıkarak yolda yürüyen anne ile 2 çocuğu kolundan çekti. Bu sırada duvara çarpan kamyonetin altında 7 yaşındaki kız çocuğu sıkıştı.
Kazayı gören çevredekiler kamyonetin altındaki çocuğu çıkararak dükkanın içerisine aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralanan kız çocuğunu Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
"3 tane can kurtardım"
Esnaf Sadettin Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamyonetin freni boşalarak aşağıya doğru kaydığını gördüğünü söyledi.
Olayı görünce hemen aileye bağırdığını belirten Gürbüz, şöyle devam etti:
"Sizi öldürecek kaçın, dedim ama kadın duymadı beni. Ben de fırlayarak üçünü birden ittim. Ama kız çocuğu kamyonet altında kaldı. Çocuk 'Amca beni kurtar.' diyordu. Kamyonu tek başıma kaldırmaya çalıştım. 3 can kurtardım. Allah bana onları kurtarmayı nasip etti. Çok gururluyum. Biraz ağrım var ama olsun. Ben de gittim hastaneye film çektirdim, bir şeyim yok. O çocuğun gözündeki o ışığı görmek gerçekten parayla pulla alınamaz."
Ayrıca olay anı ve sonrası dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda, dükkan sahibinin aileyi kurtarmak için çabası ve sonrasında yaşananlar görülüyor.
Esnaf, anne ile çocuklarını kamyonet altında kalmaktan kurtardı

Anne, Güncel

Kaynak: AA


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