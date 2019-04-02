Esnaf Bir Araya Gelip Vatandaşlara Kandil Helvası İkram Etti

Kaynak: İHA

Bilecik kent merkezinde bulunan çarşı esnafı, kendi aralarında topladıkları para ile vatandaşlara Miraç Kandili dolayısıyla irmik helvası ikram etti.Kandil dolayısıyla Bilecik'te irmik helvası yaptırılarak vatandaşlara dağıtıldı. Helva dağıtımı sırasında uzun kuyruklar oluşurken vatandaşların kandili kutlandı. İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutlayan etkinliğin öncülerinden Ali Han, bunu her yıl gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Öncelikle Bilecik halkına, esnaflarına ve bu helvaya yardım eden her insanımızdan Allah razı olsun. 3 bin 500 kişilik helva yaptık. Allah gani gani kabul etsin. Nice kandillere ömürler nasip etsin. Burada helva dağıtmayı gelenek haline getirdik. Geleneğimize ömrümüz yettikçe devam edeceğiz" dedi.Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi sebebiyle helva kısa sürede tükendi. - BİLECİK