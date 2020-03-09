Esnaf bulduğu parayı polise teslim etti
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir esnaf, iş yeri yakınlarında bulduğu parayı polise teslim etti.
09.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:34
Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde bir esnaf, iş yeri yakınlarında bulduğu parayı polise teslim etti.
Atatürk Bulvarı'ndaki iş yerinde gelinlik satışı yapan esnaf Şerif Baltacı (48) iş yerinin karşısında bir miktar para buldu.
Baltacı, sahibine ulaşamadığı parayı tutanak karşılığında İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.
İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Baltacı'ya duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
Atatürk Bulvarı'ndaki iş yerinde gelinlik satışı yapan esnaf Şerif Baltacı (48) iş yerinin karşısında bir miktar para buldu.
Baltacı, sahibine ulaşamadığı parayı tutanak karşılığında İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.
İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Baltacı'ya duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Esnaf bulduğu parayı polise teslim etti
Etiketler : Atatürk Bulvarı, Gaziantep, Güncel
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