Esnafın müdahalesi, yola fırlayan çocuğu ölümden çekip aldı

İzmir'in Buca ilçesinde, bir iş yerinde hızlıca çıkarak yola atlayan çocuk, esnafın dikkatli müdahalesi sayesinde yoldan geçen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çocuğun kurtulma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BİR ANDA YOLA FIRLADI

Edinilen bilgiye göre olay, Buca ilçesinin Yıldız Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde gerçekleşti. Annesiyle alışveriş için süpermarkete giden küçük çocuk, bir anda caddeye doğru koşmaya başladı. Bu esnada çocuğun yola fırladığını gören bir esnaf, ani bir refleks ile çocuğu hızla gelen bir kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtardı.

"ANİ BİR REFLEKSLE ÇOCUĞU TİŞÖRTÜNDEN TUTUP YAKALADIM"

Küçük çocuğu kurtardığı için mutlu olduğunu belirten Erkan Kırceylan o anları, "Bir arkadaşımla manav reyonundaki ürünlerin fiyatlandırmasını yapıyorduk. Bu sırada benim yönüm de kapıya dönüktü. Sürekli gelen müşterimizin çocuğu. Bir anda yola fırlayınca ani bir refleksle çocuğu tişörtünden tutup yakaladım. Herkesin yapması gereken bir davranıştı. Büyük mutluluk duydum" şeklinde anlattı.

KENDİ KIZINI DA AYNI ŞEKİLDE KURTARMIŞ

Yaklaşık 3 ay önce de kendi kızını aracın altında kalmaktan kurtardığını söyleyen Kırceylan, "Bundan üç ay önce otobüs bileti almak için eşim ve ben araçtan indik. Arka koltukta oturan çocuğum bir anda yola fırladı. Ben de yine ani bir refleksle tişörtünden çekip aldım. O çocuğu da kendi çocuğum gibi gördüm" diye konuştu.

"İNSANLARIN TEPKİLERİNDEN MEMNUNUM"

Vatandaşların tepkisinden de memnun olduğunu ifade eden Kırceylan, "İnsanların tepkilerinden çok memnunum. Bana teşekkür ve dua ediyorlar. İnsanların takdir etmesinin yanı sıra bunun verdiği haz hiçbir şeye değişilmez" dedi. Kırceylan caddede trafik önlemlerinin arttırılmasını da talep etti.

ÇOCUĞUN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Buca'da bir iş yeri önünde yaşanan ve yürekleri ağza getiren olay, iş yerinin caddeyi gören kamerası sayesinde anbean kaydedildi. Esnafın küçük çocuğu kurtardığı o anlar izleyenlerin takdirini topladı.