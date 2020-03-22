Esnaf da tedbir paketi istiyor
ESDER Başkanı Çelikus, "İşletmelerin ay sonunda ödeyecekleri kira, elektrik, su, doğal gaz ve maaş ödemelerine destek verilmeli. İşletme sahipleriyle bu işletmelerde istihdam edilen işçilerin kredi taksit ödemeleri ertelenmeli" talebinde bulundu.
22.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:25
ESDER Başkanı Çelikus, "İşletmelerin ay sonunda ödeyecekleri kira, elektrik, su, doğal gaz ve maaş ödemelerine destek verilmeli. İşletme sahipleriyle bu işletmelerde istihdam edilen işçilerin kredi taksit ödemeleri ertelenmeli" talebinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Esnaf Ve Sanatkârlar Derneği, Ekonomi