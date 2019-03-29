Esnaf Destek Hattı" Bayburt'ta Kullanıma Açıldı

Kaynak: İHA

Bayburt Valiliği himayesinde yürütülmekte olan 'Örnek Esnaf Mutlu Müşteri Güçlü Ekonomi' projesi kapsamında hayata geçirilen "Esnaf Destek Hattı" kullanıma açıldı. Esnafların sağlanan teşvik ve desteklerden haberdar edilmesi amaçlanarak hayata geçirilen ve Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan esnaf hattına 0(458) 333 68 69 numaralı hattan ulaşılabilecek. Uygulama doğrultusunda alınan talepler ilgili kurumlara aktarılarak esnafların iş yerlerinde ziyaret edilmesi sağlanacak.Türkiye'de sadece Bayburt'ta uygulanacak "Esnaf Destek Hattı" bu anlamda bir ilk olma özelliği de taşıyor.Vali Ali Hamza Pehlivan, bu kapsamda esnafları ziyaret ederek çağrılara bugün itibariyle yanıt vermeye başlayan "Esnaf Hattı"nı tanıttı. İşletme sahipleriyle birlikte destek hattı numarasını çevirerek sistemin nasıl çalıştığını test etti.Uygulamaya "Örnek Esnaf Mutlu Müşteri" projesinin kapsamını genişletme fikriyle başladıklarının ifade eden Vali Pehlivan, "Projeyi 2018 yılında başlatırken Bayburt Valiliği himayesinde, Bayburt Belediyesi, Bayburt Üniversitesi, ilgili kamu kurumları ve meslek odalarının katılımıyla yola çıktık. Geldiğimiz nokta itibariyle bu yıl ve takip eden yıllar için yeni bir eylem planı oluşturduk. Esnaflarımızın sağlanan destek ve teşvikler hakkında bilgilendirilmesine yönelik toplantılara katılımı her zaman mümkün olmuyor. Bu eylem planının içerisinde bahse konu bu problemi ortadan kaldıracak, esnaflarımızın taleplerini alacak, ilgili konularda bilgilendirip sorumlu kurumlara yönlendirecek ve kurumlar tarafından işyerlerinde ziyaret edilmesini sağlayacak "Esnaf Hattı"nı hayata geçirme kararı aldık. Yani esnaflarımız İŞKUR, SGK, KOSGEB, KUDAKA ve ilgili diğer bütün kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan destekleri buralara gitmeden bir telefonla öğrenecek veya ilgili kurumlarımız talebi olan esnafımızı iş yerinde ziyaret ederek kendisini bu konularda bilgilendirecek " ifadelerini kullandı.Vali Pehlivan uygulamanın Türkiye'de İl bazında bir ilk niteliği taşıdığına dikkat çekerek, "Artık esnafımız, devletimizin kendilerine sağladığı destek, teşvik ve imkanlar hakkında kurum kurum dolaşmayacaklar, resmi toplantıları takip etmek zorunda kalmayacaklar. İlgili kurumlarımızdan konu ile ilgili uzmanlar, görevliler en kısa zamanda ilgili esnafımızı ziyaret ederek yararlanmak istediği teşvik, destek, eğitim ve benzeri konular hakkında detaylı olarak bilgilendirecek ve yönlendirecek. Aynı zamanda teşvik ve desteklerle ilgili proje ve başvuru dosyası hazırlama noktasında danışmanlık desteği sağlayacak. Tarihi İpek yolu üzerinde bulunan konumu, bedestenleri, devamında esnaflık ve ticaret kültürü ile de kaim olan kadim şehir Bayburt'umuzda, esnafımızın gelişmesine olumlu katkılar sağlayacağına, devlet vatandaş iletişim ve işbirliğini pekiştireceğine inandığımız bu "Esnaf Destek Hattı"nın bütün esnaflarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emeği geçen mesai arkadaşlarınıza da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Ziyaretlerde İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, Ticaret İl Müdürü Erkan Zengin, SGK İl Müdürü Ali İhsan Nuhoğlu, İŞKUR İl Müdürü Abdullah Kahveci, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, MÜSİAD Başkanı Erdal Şentürk ile proje paydaşları yer aldı. - BAYBURT