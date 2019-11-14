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Esnaf dostu masa

Konak Belediyesi, bünyesinde bir Esnaf Masası kurarak, başkanlığına da İzmir'in tanınmış bir esnafı getirdi.

14.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:21Esnaf dostu masa
Belediyesi, bünyesinde bir Esnaf Masası kurarak, başkanlığına da 'in tanınmış bir esnafı getirdi.

İzmir'de, esnafın yoğun olarak bulunduğu Konak'ta ilçe belediyesi, örnek bir adım attı. Esnaf Masası kuran belediye, birimin başkanlığına da İzmir'in tanınmış esnaflarından Konak Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Kılıç'ı getirdi. Belediye ile esnaflar arasında köprü görevi üstlenecek masanın kurulması esnafları da sevindirdi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte teşekkür ziyaretine yaptı. Anık, çok sayıda üyelerinin olduğu Konak'ta esnafın sesinin artık daha gür çıktığını söyleyerek, "İsteklerimizi ve şikayetlerimizi daha hızlı çözüme kavuşturabileceğiz.

Konak Belediyesi Esnaf Masası Başkanı Doğan Kılıç da, hem esnafın hem de belediyenin ortak temsilcisi olduğunu dile getirdi. Kılıç, "Masanın iki tarafını da yakından bilen biriyim. Esnaf arkadaşlarıma yardımcı olmak için görev başındayız" şeklinde konuştu. - İZMİR

Konak Belediyesi, İzmir, Konak, Güncel

Kaynak: İHA

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