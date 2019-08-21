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Esnaf gibi davranan polisler, uyuşturucu şüphelisini yakaladı

ZONGULDAK'ta, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, esnaf gibi davranan polisler, şüpheli M.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

21.08.2019 12:44 Esnaf gibi davranan polisler, uyuşturucu şüphelisini yakaladı

ZONGULDAK'ta, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, esnaf gibi davranan polisler, şüpheli M.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İnağzı Mahallesi'nde, M.D.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelinin adresini belirleyen polis ekipleri, esnaf gibi davranarak, M.D.'yi takibe aldı. Ekiplerin düzenlediği operasyonu fark eden M.D. kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından M.D. kısa sürede yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 230 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 1500 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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