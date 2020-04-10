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Esnaf, ihtiyaç sahiplerine sebze ve meyve dağıttı

Malatya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs salgınına karşı semt pazarı esnafı ve vatandaşa eldiven ile maske dağıttı.

10.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:51
Esnaf, ihtiyaç sahiplerine sebze ve meyve dağıttı
Malatya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs salgınına karşı semt pazarı esnafı ve vatandaşa eldiven ile maske dağıttı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da semt pazarlarında incelemede bulunarak, vatandaşlara hijyen ve sosyal mesafeyi koruma uyarısında bulundu.
Öte yandan, Malatya Büyükşehir Belediyesine ait iş yerlerine ait kira alacaklarının ertelenmesi de kararlaştırıldı.
Kentte merkezinde bulunan Yeni Sebze ve Meyve Hali'nde bir araya gelen esnaf, halin giriş-çıkış yerlerinde ihtiyaç sahiplerine paketlenmiş şekilde sebze ve meyve dağıttı.
Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ da ilçede vatandaşlara maske dağıtımı yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Malatya, Güncel
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