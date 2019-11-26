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Esnaf istedi, Başkan Hürriyet çarşıya Kocaelispor bayrağı astı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşların talebi üzerine Ayakkabıcılar Çarşısı'na Kocaelispor bayrağı astırdı.

26.11.2019 13:47 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:52Esnaf istedi, Başkan Hürriyet çarşıya Kocaelispor bayrağı astı
Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşların talebi üzerine Ayakkabıcılar Çarşısı'na bayrağı astırdı.

İzmit Belediye Başkanı Kaplan, esnafla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Hürriyet son olarak Ayakkabıcılar Çarşısı'nı ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Çarşı esnafıyla sohbet eden Başkan Hürriyet, esnafın taleplerini yerinde dinleyerek çözüm üretilmesi için talep verdi. Esnafın Ayakkabıcılar Çarşısı'nda yer alan mazgalların yüksek olması yönündeki şikayetin çözüleceğini sözünü veren Hürriyet, gerekli birimlere sorunun çözümü için talimat verdi. İzmit Belediyesi ekipleri harekete geçerek mazgalları zemin seviyesine indirdi. Ayakkabıcılar Çarşısı esnaflarından Veysel Erüstün'ün bayrak talebine yanıt veren Başkan Hürriyet, Ayakkabıcılar Çarşısı'nın tam ortasına dev bir Kocaelispor bayrağı astırdı.

Sorunun çözülmesinden dolayı başkan Hürriyet'e teşekkür eden Ayakkabıcılar Çarşısı esnaflarından Veysel Erüstün,"Başkanımız bizleri ziyaret ettiğinde kendisine taleplerimizi ilettik. Taleplerimizi dinleyip yerine getiren İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e çarşı esnafı olarak teşekkür ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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