Esnaf istedi, Başkan Sezer yaptı

Anket sonucuna göre, esnafın talep ettiği şekilde, dekoratif çiçekliklerle parklanma engellendi.Esnaf yapılan uygulamadan ve izlenen usulden çok memnun kaldı.

Gölcük Belediyesi örnek bir çalışmaya imza attı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in büyük önem verdiği, halkla birlikte yönetim ilkesi ve ortak aklın kullanılmasıçerçevesinde; 19 Mayıs Caddesi girişinde yapılacak kaldırım ve parklanma düzenlemesinin nasıl olması gerektiği anketle esnaflara sorulmuştu. Esnafın istediği uygulama Başkan Sezer'in talimatıyla Gölcük Belediyesi ekipleri tarafından trafiğin az olduğu gece saatlerinde hayata geçirildi.

DEKORATİF ÇİÇEKLİKLER KONULDU

Caddede parklanma, dekoratif çiçekliklerin konmasıyla önlenmiş oldu. İki adet cep durakta bırakılarak esnafların mal indirip, bindirmesi de sağlandı. Uygulamadan ve izlenen yöntemden esnaflar çok memnun kalırken, Başkan Sezer'e ortak aklı kullanıp, bu uygulamayı gerçekleştirdiği için teşekkür ettiler.

"GÖLCÜK'Ü HEP BİRLİKTE YÖNETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Sezer ise yaptığı açıklamada; "Seçim çalışmalarımızda"Gölcük'ü hep birlikte yöneteceğiz" demiştik. Bu çerçevede 19 Mayıs Caddesi girişinde yapacağımız kaldırım ve parklanma düzenlemesini de esnaflarımıza anketle sorduk. İstişaremizi yaptık, halkla birlikte yönetim ilkesi çerçevesinde ortak aklı kullanmayı hedefledik ve esnaflarımızın istediği uygulamayı hayata geçirdik. Bundan sonra o cadde parklanma yapılmayacak. Ben esnaflarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere daha önce siyasi parti ilçe başkanlarıyla da bir araya gelmiş, yaptıklarımızı ve devam eden projelerimizden bahsetmiş, görüş ve önerilerini almıştık. Bu yönetim anlayışımızı sürdürecek ve Gölcük'ü hep birlikte yönetmeye devam edeceğiz" dedi.