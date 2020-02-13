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Esnaf kardan adama yöresel kıyafet giydirdi

Şanlıurfa'da bir esnafın dükkanının önünde yaptığı ve yöresel kıyafet giydirdiği kardan adam ilgi odağı oldu.

13.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:43
'da bir esnafın dükkanının önünde yaptığı ve yöresel kıyafet giydirdiği kardan adam ilgi odağı oldu.
Kentte dün akşamdan itibaren yağan ve özellikle yüksek kesimlerde etkisini daha çok hissettiren kar, başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.
Kadri Eroğan Caddesi'nde bir esnaf da dükkanının önünde yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki kardan adam yaptı. Esnafın yüzünü sprey boyayla renklendirdiği, yöresel kıyafet giydirdiği kardan adam, görenlerin ilgisini çekti.
Bazı vatandaşlar yöresel kıyafetli kardan adamla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
Esnaf Sıtkı Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezine 3 yıl sonra kar yağdığı için mutlu olduklarını ifade etti.
Sabah dükkanının önündeki karı temizlediğini ve oğluyla birlikte kardan adam yapma fikrinin oluştuğunu aktaran Şimşek, "Yaparken çocukluk günlerimi düşündüm. Oğlum da 'Baba kardan adam yapalım' deyince onu kırmadan yaptım. Bu da Urfalı olduğu için ona yöresel kıyafet giydirdik. Kürkümüz var, şalımız var, onu da Urfalı'ya benzetmek istedik. Epey ilgi topluyor, bizim de hoşumuza gidiyor." dedi.
Esnaf kardan adama yöresel kıyafet giydirdi

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA


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