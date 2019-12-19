Haberler » Ekonomi » Esnaf Kefalet Bölge Birliği Toplantısı Milas'ta yapıldı - Ekonomi

Esnaf Kefalet Bölge Birliği Toplantısı Milas'ta yapıldı

SS. 3. Bölge Muğla-Aydın illeri Esnaf Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliğinin aylık toplantısı Milas Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifinin ev sahipliğinde Milas'ta yapıldı.

19.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:29Esnaf Kefalet Bölge Birliği Toplantısı Milas'ta yapıldı

SS. 3. Bölge Muğla-Aydın illeri Esnaf Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliğinin aylık toplantısı Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifinin ev sahipliğinde Milas'ta yapıldı. Yenilenen kooperatif hizmet binasını dolaşan birlik yöneticileri, Milas yönetimini yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik etti.


SS. 3. Bölge Muğla- Aydın illeri Esnaf Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliğinin aylık toplantısı Milas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi toplantı salonunda gerçekleşti.


Esnaf Kefalet Kooperatifleri Aydın-Muğla Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç başkanlığında gerçekleşen toplantıda Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, " Siz değerli basın mensuplarımız öncelikle toplantımıza hoş geldiniz. Sizler toplum sesi kulağısınız biz esnaf kefalet kooperatifleri olarak sizlerin değerinin ve öneminin bilincindeyiz iyi ki varsınız hoş geldiniz. Muğla'mızın güzel ilçesi Milas'ta böyle güzel bir hizmet binasında bu toplantıyı yapmaktan dolayı mutluyuz. Kooperatif yöneticilerimizi kutluyorum." dedi.


Birlik Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin Milas Kooperatifi ev sahipliğinde başlayan toplantısı Aralık ayı gündeminin görüşülerek karara bağlanmasının ardından son buldu.


Toplantı sonrası yenilenen hizmet binasını gezen Bölge Birliği üyeleri yapılan çalışmalardan dolayı mutluluklarını ifade ederek çalışmalar hakkında Milas Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Celal Devrim'den bilgiler aldılar.


Aydın-Muğla Bölge Birliği toplantısının Milas'ta yapılmasından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum diyen Milas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Celal Devrim, "Beni onurlandırdılar, şereflendirdiler." dedi.


SS. 3. Bölge Muğla- Aydın illeri Esnaf Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliğinin aylık toplantının ardından ayrılmadan önce hatıra fotoğrafı çektirdiler. Milas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Celal Devrim ve Yönetim Kurulu üyeleri Milas'ta yapılan toplantı vesilesiyle SS. 3. Bölge Muğla- Aydın illeri Esnaf Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği üyelerine Milas'ın yerel ürünleri olan zeytinyağı, bal ve zeytin hediye ettiler. - MUĞLA


Muğla, Milas, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

09:43 Küresel piyasalar karışık seyrediyor - Ekonomi
09:38 Dolar 5,92 liranın üzerinde güne başladı - Ekonomi
09:38 Brent petrolün varili 66,27 dolar - Ekonomi
09:38 Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi
09:38 VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı - Ekonomi
09:25 Şehir Üniversitesi tartışmalarının odağındaki isim Davutoğlu: Halkbank kredileri Binali Yıldırım döneminde verildi - Ekonomi
09:20 Simit Sarayı'yla gündeme gelen Ziraat Bankası'yla ilgili yeni iddia ortaya çıktı: Dünya Göz'ün borçlarını mı kapatacaklar? - Ekonomi
08:50 Asgari ücretin düğümü son toplantıda çözülecek - Ekonomi
21:30 Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tüm hazırlıklar bitmek üzere, yakın zamanda kazmayı vuracağız - Ekonomi
21:26 Son dakika: İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji'yle ilgili açıklama: Müzakereler olumlu yönde devam ediyor - Ekonomi
19.12.2019 09:48:57