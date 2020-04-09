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Esnaf kredisine başvurmak isteyen vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı

Esnaf kredisine başvurmak isteyen vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı Destek kredisi almak isteyen esnaf yoğunluk oluşturunca polis devreye girdi Kadıköy'de esnaf kredisi almak isteyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını ihlal etti.

09.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:26
Esnaf kredisine başvurmak isteyen vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı
Destek kredisi almak isteyen esnaf yoğunluk oluşturunca polis devreye girdi
İSTANBUL - Kadıköy 'de esnaf kredisi almak isteyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını ihlal etti.Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüğü Anadolu Yakası Şubesi önünde yoğunluk oluşturan vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda polis ekipleri sık sık uyardı.
Kadıköy'de esnaf kredisine başvurmak isteyen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Esnaf kredisi almak için esnaf sicil kaydı oluşturmak amacıyla İstanbul Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüğü Anadolu Yakası Şubesi önünde bekleyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını da ihlal etti. Polis ekipleri polis otosundan, yoğunluk oluşturan vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Bazı vatandaşlar ise, başvurunun internet üzerinden yapılması gerektiğini söyledi.
"Sabırsızlık var, sosyal mesafe ihlal ediliyor"
Krediye başvurmak için sicil kaydı almayı bekleyen İsmail Alagöz isimli bir vatandaş, "Buradakiler devletin destek kredisini almak için buradalar. Bankalar esnaf sicil kaydı istiyor. Müthiş bir yığılma var. Bu yığılmanın engellenmesi için bence internet üzerinden bu esnaf sicile bir kayıt işlemi olsa, paraların da onlıne internet üzerinden yatırılması olsa buradaki yığılma aza indirilmiş olur. Aşırı derecede yığılma oluyor. Dünden kalan numaralar var. Sabah saat 05.00'ten beri buradan olanlar var. Sabırsızlık da var, sosyal mesafe de ihlal ediliyor burada, maskesiz olanlar da var. Biraz zor yani" dedi.
"Başvurunun online yapılmasını istiyorum"
Selçuk Yurtseven isimli bir vatandaş ise sabah saat 06.00'dan beri beklediklerini söyleyerek, "Devletimizden Allah razı olsun. Esnaf kredisi çıkarttı esnafa. Ancak Esnaf Odası'na kayıt olma şartı koyuldu. Bunu da onlıne sistem üzerinden yapabiliriz. Burada sosyal mesafeye kimse uymuyor. Bunun onlıne olarak, internet üzerinden yapılmasını istiyorum" diye konuştu. Esnaf kredisine başvurmak isteyen vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kadıköy, Polis, Genel
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