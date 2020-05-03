Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Esnaf, kumru yuvasını bozmamak için koltuk kılıfını satmadı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir esnaf, satışa sunduğu koltuk kılıflarının üzerine bir kumrunun yuva yaptığını görünce, yuvayı bozmamak için koltuk kılıfını satmaktan vazgeçti.

03.05.2020 20:18 | Son Güncelleme: 03.05.2020 20:19
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir esnaf, satışa sunduğu koltuk kılıflarının üzerine bir kumrunun yuva yaptığını görünce, yuvayı bozmamak için koltuk kılıfını satmaktan vazgeçti.
İşletme sahibi Murat Söylemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce dükkanına giren bir çift kumrunun koltuk kılıfı üzerine yuva yaptığını anlattı.
Yuvada 4 yumurta olduğunu belirten Söylemez, "Satılık olan oto kılıfının üzerine yuva yaptılar. Daha sonra yumurta ve kuluçka dönemi başladı. Bizler de onları dükkanda rahatsız etmemeye çalışıyoruz. Yavruların çıkmasını bekliyoruz" dedi.
Kuşların yuvası bozulur diye müşterisi olmasına rağmen koltuk kılıfını satmadığını dile getiren Söylemez, kılıfı yavrular yumurtadan çıkıp büyüdükten sonra satacağını söyledi.
Kumrulara ellerinden geldiğince rahatsız etmeden, iyi bakmaya çalıştıklarını ifade eden Söylemez, kuşları çok sevdiğini sözlerine ekledi. Esnaf, kumru yuvasını bozmamak için koltuk kılıfını satmadı

Kaynak: AA

Etiketler: Murat Söylemez, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Okullar 1 Haziran’da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haberler
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Ömer Döngeloğlu’nun eşinin de vefat ettiği iddialarına açıklama geldi Haberler
Ömer Döngeloğlu'nun eşinin de vefat ettiği iddialarına açıklama geldi
Samsun’da akşam ezanı 1 saat erken okundu Haberler
Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin’e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
İlahiyatçı Döngeloğlu’nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haberler
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi Haberler
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Haberler››Güncel››Esnaf, kumru yuvasını bozmamak için koltuk kılıfını satmadı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:26: Eyfel Kulesi çevresi en boş zamanlarını yaşıyor - Haber 20:15: Samsun'da ezan erken okununca, 'orucunuzu açmayın' anonsu yapıldı - Haber 20:10: Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlaması drone ile havadan görüntülendi - Haber 20:10: Silahlı eylem için Venezuela'ya girmeye çalışan 8 kişi öldürüldü - Haber 20:06: Tekirdağ'da esnaf, kumru yuvasını bozmamak için koltuk kılıfını satmadı - Haber 19:52: Ömer Döngeloğlu'nun eşinin de vefat ettiği iddialarına açıklama geldi - Haber 19:28: Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu - Haberler 19:09: Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti - Haber 09:52: Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum - Magazin