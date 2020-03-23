Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Esnaf müşteri olmayınca futbol oynadı - Haberler

Esnaf müşteri olmayınca futbol oynadı

Esnaf müşteri olmayınca futbol oynadı Kahramanmaraş'ta kasap, fırıncı ve demirci esnafı iş yerleri önünde maç yaptı Kahramanmaraş'ta bir grup esnaf korona virüs nedeniyle müşterilerin azalması sonrası iş yerleri önünde futbol oynadı.

23.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:27

Esnaf müşteri olmayınca futbol oynadı

Kahramanmaraş 'ta kasap, fırıncı ve demirci esnafı iş yerleri önünde maç yaptı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir grup esnaf korona virüs nedeniyle müşterilerin azalması sonrası iş yerleri önünde futbol oynadı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs, Kahramanmaraş'taki esnafın da işini etkiledi. Dulkadiroğlu ilçesi Demirciler Çarşısı esnafları, azalan müşteri ve sakinlik sonrası iş yerleri önünde futbol oynadı. Çarşıda bulunan demirci, bıçakçı, kasap ve fırın gibi iş yerleri olan esnaf, çarşı içinde toplanarak futbol oynadılar. Yaşananlar bir başka esnafın cep telefonu kamerası tarafından da kayıt altına alındı.

Kasap esnafı Mehmet Arifoğlu, "Malum korona virüs olayından sonra bizim işlerimiz de yavaşlama oldu ve gençlerinde işleri azalınca bizde onlarla birlikte top oynuyoruz" dedi.

Esnaf müşteri olmayınca futbol oynadı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Esnaf müşteri olmayınca futbol oynadı
Etiketler : Kahramanmaraş, Futbol, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

Yaşlı kadın yasağa rağmen otobüse binmek için dakikalarca direndi - Haberler AB Dışişleri Bakanları korona virüs gündemi ile toplandı - Haberler Amasya'da halk otobüsleri sağlık çalışanlarına ücretsiz oldu - Haberler Nazilli'de silahlı saldırı; 1 yaralı - Haberler Elazığ'da işçi servisi beton bloka çarptı: 9 yaralı - Haberler Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı - Haberler New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı - Haberler Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu - Haberler Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek - Haberler Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Loading