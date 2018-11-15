Esnaf Odaları da Kortejdeki Yerlerini Alacaklar…

Kurtuluş Bayramı eski bayramlar gibi kutlanacak.

Bayram öncesi Keşan Belediyesi yetkilileri Keşanlı esnaf odaları başkanları ile bir araya gelerek, bu bayramda eski bayramlar gibi odalarında etkin bir şekilde bayrama katılmalarını ve o özlenen eski Kurtuluş Bayramı'nın bu yılda kutlanmasına karar verdiler.

Bilindiği gibi önceki yıllarda bayram kortej geçişinde Keşanlı esnaf odaları da kortejde yer alarak etkinliklere renk katıyordu.

3-4 yıldan bu yana bu etkinlik programdan kaldırılmıştı.

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Cengizhan Aktan, Keşan Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Mücahit Erdoğan , Keşan Belediyesi Zabıta Müdür Vekili Selahattin Sinalıi ve Keşan İtfaiye Müdürü Göksel Başaran ile esnaf odaları başkanlarını katıldığı toplantıda bu bayramda yeniden eski etkinliklerin devam edilmesine karar alındı.