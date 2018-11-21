Esnaf Odalarından Aday Adaylarına Destek Açıklaması

Kadirli
'de bulunan esnaf odaları temsilcileri, yayınladıkları ortak açıklamayla yerel seçimler için belediye başkanlığına aday adayı olanlara başarı diledi.
Kadirli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ozan Atılgan, esnaf odaları temsilcileri adına yaptığı açıklamada, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde birbirinden değerli aday adaylarının çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Bütün aday adaylarının ortak amacının Kadirli'ye hizmet etmek olduğunu bildiklerini dile getiren Atılgan, "Demokrasimizin vazgeçilmezlerinden birisi olan seçimlerde Kadirli'ye hizmet etme noktasında göreve talip olan tüm aday adaylarına başarılar diliyoruz." dedi.
Kadirli
21 Kasım 2018 Çarşamba 10:56