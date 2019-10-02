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Esnaf odası başkanından ilçe tarım müdürüne ziyaret

Akçadağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fatih Şahin,Türkiye'de tarım ve hayvancılığın gelişmesi için öncelikle ithalatın önlenmesi gerektiğini söyledi.

02.10.2019 13:07Esnaf odası başkanından ilçe tarım müdürüne ziyaret
Akçadağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fatih Şahin,Türkiye'de tarım ve hayvancılığın gelişmesi için öncelikle ithalatın önlenmesi gerektiğini söyledi.

Akçadağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fatih Şahin beraberinde bazı mahalle muhtarları ile birlikte Akçadağ İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mekselin Yıldız'ı makamında ziyaret ederek ilçedeki tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Akçadağ'ın bir tarım ilçesi olduğunu anımsatan Şahin, Tarım ve hayvancılık konusunda proje üretiminin önemi değinirken,ilçe tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik yapılacak her türlü çalışmaya destek olacaklarını kaydetti.

Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Akçadağ İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mekselin Yıldız ise, ilçede tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için kurum olarak sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. - MALATYA

Fatih Şahin, Akçadağ, Güncel

Kaynak: İHA

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