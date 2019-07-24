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Esnaf odası başkanlarından Başkan Ergün'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, MASKİ Genel Müdürlüğünde Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter ile birliğe bağlı oda başkanlarını ağırladı.

24.07.2019 17:41 Esnaf odası başkanlarından Başkan Ergün'e ziyaret

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter ve birliğe bağlı odaların başkanları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü MASKİ Genel Müdürlüğündeki makamında ziyaret etti.

Ziyarette Manisa'ya yönelik yapılacak yatırımlar ve yürütülmesi planlanan ortak projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Ergün, ziyarette başkanlara bol kazançlar ve çalışmalarında başarı dileklerini iletirken, Birlik Başkanı Geriter ise, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan çalışmaları çok başarılı bulduklarını belirterek, çalışmalarında başarı dileklerini iletti.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Hasan Geriter, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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