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Esnaf Odası'ndan sokaktaki dostlarımıza destek

Balıkesir'in Edremit Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Aykut Dürüst sokak hayvanları için yaptığı örnek çalışma ile takdir topladı.

23.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:31Esnaf Odası'ndan sokaktaki dostlarımıza destek
'in Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Aykut Dürüst sokak hayvanları için yaptığı örnek çalışma ile takdir topladı.

Başkan Aykut Dürüst, ilçede yaşayan ve bu soğukta çaresiz bekleyen sokak hayvanlarına yemek götürerek destekte bulundu. Oda Başkanı Aykut Dürüst "Edremit Lokantacılar Esnaf Odası olarak bu gün ve ihtiyaç olduğu her yerde elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz. Sokaklarda yaşayan dostlarımızı da unutmadık. Bu soğuk günlerde onlara da elimizi uzattı" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: İHA

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