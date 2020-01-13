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Esnaf Osmanlı geleneğini devam ettiriyor

Eskişehir'de bir grup esnaf, hayır ve bereketli kazanç için yüzyıllardır devam eden 'esnaf duası' geleneği doğrultusunda sabah saatlerinde bir araya gelerek dua etti.

13.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:09Esnaf Osmanlı geleneğini devam ettiriyor
'de bir grup esnaf, hayır ve bereketli kazanç için yüzyıllardır devam eden 'esnaf duası' geleneği doğrultusunda sabah saatlerinde bir araya gelerek dua etti.

Osmanlı döneminden bu yana sürdürülen esnaf duası geleneği Eskişehir'de de yaşatılmaya devam ediyor. Esnaflar, asırlardır süren gelenek kapsamında belli günlerde hayırlı ve bereketli kazanç için dua ediyor. Bu kapsamda Eskişehirli esnaflar da sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesinde bulunan Çarşı Camii'nde buluştu. Ellerini Allahu Tealaya açan çarşı esnafı, hep birlikte dua etti. Duanın bitmesiyle birlikte esnaf tarafından civarda bulunan vatandaşlara çorba ve çay ikram edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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