Haberler » Güncel » Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Erkan'dan Rektör Karakaya'ya ziyaret - Haber

Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Erkan'dan Rektör Karakaya'ya ziyaret

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

10.01.2020 18:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:38Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Erkan'dan Rektör Karakaya'ya ziyaret
Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan 'yı ziyaret etti.
KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Erkan, ziyaretinde bu yıl gerçekleştirilecek olan Ahilik Haftası kutlamalarıyla ilgili görüşme yaptı.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin bölgesinde öne çıkan ve projeleri ile bölgeye değer katan bir üniversite olduğunu belirten Erkan, hem fiziki hem de akademik anlamda yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.
Erkan, üniversitenin Ahilikle ilgili her türlü projesinin yanında olacaklarını kaydetti.
Vatan Karakaya da şehrin kalkınması için projeler ürettiklerini belirterek, adını Ahi Evran Veli'den alan üniversitelerinin Ahilikle ilgili her türlü etkinliğe destek vermeye devam edeceğini kaydetti.

Kırşehir, Karakaya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:52  Kağıthane'de kavgada araya giren komşu kadın silah kabzasıyla yaralandı - Haber
18:52  Tem'de 2 kişinin öldüğü kaza: minibüs sürücüsü gözaltına alındı - Haber
18:52  Spor beşiktaş, antalya kampını altınordu maçıyla tamamladı - Haber
18:52  Kayseri'de terör operasyonunda yakalanan Suriyeli 3 kardeşten 2'si tutuklandı - Haber
18:47  Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki gazeteciler ile bir araya geldi - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
10.01.2020 18:53:55