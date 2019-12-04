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Esnaf sosyal medyaya geçti, müşterisi arttı

SOSYAL medya yiyecek içecek satışı yapan küçük esnafın ürün ve hizmetlerini tanıttığı bir mecraya dönüştü.

04.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:19
SOSYAL medya yiyecek içecek satışı yapan küçük esnafın ürün ve hizmetlerini tanıttığı bir mecraya dönüştü. Dönercisi, börekçisi pek çok alanda faaliyet gösteren esnaf, ağızları sulandıran görüntülerle hem fenomen olma hem de müşteri çekme derdine düştü.
gibi kızarmış dönerler, etler, bol peynirli börekler, acılı çiğ köfteler ve ustaların şovlarıyla birleşiyor ve sosyal medya hesaplarında yer alıyor. Yiyecek içecek sektöründeki Eminönü esnafının çoğunluğu durumdan memnun, ancak sosyal medya kullanmayanlar da var.
MÜŞTERİ SAYISINI ARTIRDI
Börekçi Yaşar Çevrim, sosyal medya hesaplarının satışlarına faydası olduğunu belirterek, 'Genelde peynirin uzadığı görüntüler var. Peynirden çeşitli sandviçler yapıyoruz peynirden. Müşteriler sosyal medyadan görüp geliyor, ikram ediyoruz, memnun kalıp ayrılıyorlar. Sonrasında da sürekli müşterimiz oluyorlarö dedi.
Dönerci Sefer Dinç, sosyal medya hesapları ve takipçi müşterilerinin de olduğunu belirterek, 'Bu satışlarımızı etkiliyor. Sosyal medyada adresimizde olduğu için, hem yakın çevreden telefonla arayanlar, hem de adresimize bakıp büfemize gelen, dönerimizin tadına bakan müşterilerimiz bayağı varö diye konuştu.
DÜKKANIN KONUMU İHTİYACI ORTADAN KALDIRDI
Şekerci Fatih Işık dükkanını yeni açtığı için henüz sosyal medya hesabının bulunmadığını belirterek, 'Soruyorlar sosyal medya hesabımızı, adresimizi, konumumuz kullanmak için. Biz de düşünüyoruz hesap açmayıö şeklinde konuştu.
Kuruyemişçi Osman Çakır ise sosyal medya hesaplarının bulunduğunu ancak aktif bir şekilde kullanmadıklarını belirterek, 'Hesap var ama aktif olarak kullanılmıyor. Bizim dükkanımızın konumu gereği ihtiyacımız yokö dedi.
Esnaf sosyal medyaya geçti, müşterisi arttı

Nar, Güncel

Kaynak: DHA


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