Esnaf, Ülkücü Şehit Yusuf İmamoğlu'nun Anısına 35 Kuruş Siftahla Dükkan Açtı

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:41



12 Kasım 2018 Pazartesi 15:41

Yenimahalle'de 13 bin esnaf dükkanlarını Ülkücü şehit Yusuf İmamoğlu'nun şehit edildiğinde cebinden çıkan 35 kuruş siftahla açtı. MHP İlçe Başkanı Eyüp Yılmaz, "MHP Yenimahalle İlçe Başkanlığı olarak Ahilik yolundan ayrılmayan, helal rızık için alın teri döken tüm esnaf ve sanatkarlarımızın yanındayız" dedi.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yenimahalle İlçe Başkanlığı, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Yenimahalle ilçesinde 13 bin esnaf, dükkanlarını Ülkücü Şehit Yusuf İmamoğlu'nun şehit edildiğinde cebinden çıkan 35 kuruş siftahla açtı. MHP İlçe Başkanı Eyüp Yılmaz, Sincan İlçe Başkanlığı'nın bölgesinde gerçekleştirdiği bu anlamlı projeyi, ahilik yolundan ayrılmadan İlçe Başkanlığı olarak Yenimahalle'de de gerçekleştirdiklerini bildirdi."MHP Yenimahalle İlçe Başkanlığı olarak Ahilik yolundan ayrılmayan, helal rızık için alın teri döken tüm esnaf ve sanatkarlarımızın yanındayız"MHP İlçe Başkanı Eyüp Yılmaz, Yenimahalle'de ses getiren etkinlikle ilgili olarak, "MHP Yenimahalle İlçe Teşkilatı olarak proje kapsamında akşamdan başlayarak adım adım 13 bin esnafımızın kapısına hazırladığımız MHP Yenimahalle İlçe Başkanlığı olarak Ahilik yolundan ayrılmayan, helal rızık için alın teri döken tüm esnaf ve sanatkarlarımızın yanındayız. Şehidimiz Yusuf İmamoğlu ağabeyimizin şehadet şerbeti içtiğinde cebinden çıkan 35 kuruşu, bugünkü siftahınız olarak kabul etmenizi rica eder, Allah'tan hayırlı ve bereketli bol kazançlar dileriz' yazılı belgeyi tek tek dağıttık. Bu anlamlı kampanyada sabaha kadar yorulmadan katkı yapan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Yenimahalle esnafı, sabah dükkanını açtığında şehit Yusuf İmamoğu'nun anısına MHP İlçe Teşkilatının düzenlediği anlamlı etkinliğe şahit oldu. İş yerlerini bu sabah kendilerini derinden duygulandıran ve sevindiren siftah ile açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden esnaf, "Eyüp Yılmaz Başkanımızın ve teşkilat mensuplarının emeğine ve yüreğine sağlık. Sabah dükkanı açtığımda karşılaştığım manzara çok duygusaldı. Bu sıkıntılı dönemde esnafın düşünülmüş olması çok güzel bir duygu. Ülkemizin geçmiş olduğu zorlu ekonomik süreçte MHP Yenimahalle İlçe Başkanlığının yapmış olduğu kampanya esnafımıza büyük moral olmuştur" açıklamasında bulundular. - ANKARA