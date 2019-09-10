Esnaf ve sanatkarın kredilerinde, eski kredi sistemine geri dönüldü

Esnaf ve sanatkarlara, Hazine faiz destekli kredi kullandırmalarına ilişkin yeni bir genelge yayınlandı. Halk Bankası
Yeni Genelgeyle açıklama yapan Didim Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kubaliç; "Merkez Birliğimizin gayretleri, Halk Bankası Genel Müdürlüğü ile yapılan olumlu diyalogların sonucunda küçük esnaflarımızın bu son gelen genelge ile önleri açılmış olup sadece faiz olarak 3 puan farkla eski kredi kullanım şekline geri dönülmüştür. Başta hükümetimiz olmak üzere Merkez Birliğimize, Halk Bankası Genel Müdürlüğüne, Aydın-Muğla Bölge Birliğimize banka müdürlerimize, emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Esnafımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN
, Güncel Kaynak: İHA