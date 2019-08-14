Esnaf ve sanatkarlar bayramlaştı

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından bayramlaşma programına esnaf ve sanatkarların ilgisi yoğun ilgi oldu.



İlk olarak Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde bir araya gelen esnaf temsilcileri, Kooperatif Başkanı Vedat Canbek ve kooperatif yöneticileriyle bayramlaştılar. Daha sonra hep birlikte ÇESOB'a geçen heyet, burada da birlik yöneticileri, oda başkanları ve birlik personelleriyle bayramlaştılar.



Bayramlaşma töreninde bayramların birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği özel günler olduğunu söyleyen ÇESOB Başkanı Recep Gür, "Yüce Allah hepimize birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar nasip etsin. Tüm Çorum halkının, esnaf ve sanatkar camiasının Kurban Bayramı'nı kutlarım" dedi.



ÇESOB Başkanı Recep Gür'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, ÇESOB Başkan Vekili Erdal Kolaylı, ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri, il ve ilçe oda başkanları, birlik ve oda yönetim kurulu üyeleri, birlik personelleri ve çok sayıda esnaf ve sanatkar katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA