Esnaf ve sanatkarların kredi borçlarının ertelenmesi

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, esnafa her zor zamanında olduğu gibi bugün de can suyu vermeye, piyasanın canlı tutulması için destekte bulunmaya devam ettiklerini belirtti.Kara, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanıp Resmi Gazete'de yayınlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında esnaf ve sanatkarların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan süreci en az hasarla atlatmasına yönelik bazı tedbirlerin uygulamaya koyulduğunu anımsattı.Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri'nden 31 Mart 2020 ve öncesinde düşük faizli kredi kullanan ortakların tümünün nisan, mayıs ve haziran aylarına ait borçlarının 31 Mart 2020 tarihinde sistem üzerinden otomatik olarak faizsiz şekilde üç ay süreyle erteleneceğini aktaran Kara, buna bağlı olarak kredi ödeme tablosundaki kalan tüm taksitlerin de öteleneceğini ifade etti.Kara, kredi ötelemesiyle ilgili Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine başvuru yapılacağını kaydederek, "Ortaklarımızdan erteleme dönemi boyunca işçi çıkarmayacaklarına dair bir taahhütname alacağız. Ortaklarımız erteleme başvurusu için acele etmesin, zamanımız var.' ifadesini kullandı.Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak, kredi verme işlemlerinin de aynı şekilde devam ettiğine dikkati çeken Kara, esnafa her zor zamanında olduğu gibi bugün de can suyu vermeye, piyasanın canlı tutulması için destekte bulunmaya devam ettiklerini belirtti.Kara, Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine faiz destekli kredilerin faiz oranlarının da düşürülerek güncellendiğini ifade ederek, Halkbank'ın uygulamaya koyduğu Esnaf Destek Paketi hakkında bilgi verdi.Kara, devletin çeşitli kurumları tarafından çeşitli vergi ve kredi uygulamalarının başlatıldığını belirterek, esnaf ve sanatkarların bu zor dönemi en az hasarlı atlatabilmek için bu tür desteklerden yararlanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA