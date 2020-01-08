Esnaf ve sanatkarların kredi maliyetleri düşürüldü

Esnaf ve sanatkarların, Esnaf Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla Halk Bankasından kullandıkları kredi maliyeti düşürüldü.

7. Bölge Esnaf Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı ve TESKOMB Genel Başkan Vekili Bahri Şarlı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 6 Ocak'tan sonra kredi kullanacak esnaf ve sanatkarlar için faiz oranının yüzde 6'dan yüzde 4,5'e, bloke sermaye kesintisinin yüzde 3'ten yüzde 2'ye, kooperatif masraf karşılığının yüzde 1,5'ten yüzde 1,25'e indirilerek esnafa rahatlama sağlandığını bildirdi.

Esnaf ve sanatkarların üretim, istihdam ve sağladığı katma değerle ülkenin çok önemli bir kesimi olduğunu vurgulayan Şarlı, Hükümet, Halk Bankası ve kooperatiflerin, esnaf ve sanatkarlar lehine müştereken fedakarlıkta bulunduğunu ifade belirtti.

Uygulamanın hayırlı olmasını dileyen Şarlı, başta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olmak üzere, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül'e teşekkür etti.

Kaynak: AA