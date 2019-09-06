Esnafa 4 kredi kullanma imkânı

Yunus Emre Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Refik Pehlivan, esnafın kullandığı kredilerde güncelleme yapıldığını belirterek 1 yılda 2 adet toplamda 4 adet kredinin esnafa tahsis edilebileceğini söyledi.



2 Mayıs 2019 tarihinden sonra kredi faizlerinin yıllık yüzde 8 olarak güncellendiğini ve ortakların krediyi 2. defa alabilmesi için önceki kredilerini kapatma şartına başlandığını hatırlatan Pehlivan, "Üst birliğimiz ve Merkez Birliğimize yaptığımız itirazlar neticesinde 5 Eylül 2019 tarihinden itibaren esnaf ve sanatkarlara hazine destek kredi kullandırımlarında önceden kullandırılmış kredi risklerinin kapatılmasına gerek olmaksızın ilave kredi kullanımı yapılabilecektir" dedi.



Yapmış oldukları itirazların esnafların faydasına sonuç vermesini kendilerini mutlu ettiğini belirten Yunus Emre Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Refik Pehlivan şunları söyledi:



"Bugün itibari ile en üst limit 200 bin TL olan kredilerimizi şu esaslara göre kullandıracağız. Bir yıl vadeli Hazine Destekli Kooperatif kredisi faiz oranımız yüzde 7, 2,3 ve 4 yıl vade ile kullandırdığımız Hazine Destekli Kooperatif kredisi faiz oranımız yüzde 8 olarak gerçekleşecektir. Ayrıca 1 yılda iki adet, toplamda 4 adet kredi esnafımıza tahsis edilebilecektir. Başkanlığını yaptığım Yunus emre Esnaf Kefalet Kooperatifinde göreve geldiğim günden beri kişisel davranmayarak hislerimize kapılmayarak işimizi disiplini elden bırakmadan layıkıyla yaptıkça Kooperatifin daha güçlendiğini esnafımıza ve Eskişehirlilere daha iyi hizmet verdiğini görüyoruz. Her ne kadar ülkemizde ekonomik sıkıntılar olsa da biz esnafımıza en fazla krediyi içinde bulunduğumuz 2019 yılında kullandırdık ve kullandırmaya devam ediyoruz. Şu anda başvuru yapan esnafımız 2-3 haftalık inceleme neticesinde kredilerini kullanabilmektedirler. Buradan bunca sıkıntıya rağmen taksitlerini aksatmadan gününde yatıran ve diğer esnaflarımızın da alacakları krediye imkan sağlayan ortaklarımıza defalarca teşekkür ediyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA