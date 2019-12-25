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Esnafa, 'e-defter' bilgilendirmesi

Çorum Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından "Elektronik Belge ve Defter Uygulamalarındaki Yenilikler" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

25.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:15 Esnafa, 'e-defter' bilgilendirmesi
Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından "Elektronik Belge ve Defter Uygulamalarındaki Yenilikler" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Derviş Günday Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin, SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, Vergi Uzmanları Aslıhan Hacıismailoğlu ve Murat Aydın esnaf ve sanatkarları e-defter uygulamaları hakkında bilgilendirdiler.

Seminerde konuşan ÇESOB Başkanı Recep Gür, kendilerini "Elektronik Belge ve Defter Uygulamalarındaki Yenilikler" konularında bilgilendiren Vergi Dairesi yetkililerine ve SMMMO yöneticilerine teşekkür etti.

Bilgilendirme toplantısının ardından ise esnaf odası başkanları vergi uzmanlarına vergi ve kayıtdışılık konularında çeşitli sorularak sorarak, fikir alışverişinde bulundular.

Toplantıya ÇESOB yönetimi, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri, esnaf odası başkanları, oda yönetim kurulu üyeleri ile oda genel sekreterleri katıldı. - ÇORUM

Murat Aydın, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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