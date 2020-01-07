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Esnafa faiz indirimi müjdesi

5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, hazine destekli esnaf kredisinde faiz oranının yüzde 4,5'e indirildiğini duyurdu.

07.01.2020 16:21 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:26 Esnafa faiz indirimi müjdesi
5. Bölge Birliği ve Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, hazine destekli esnaf kredisinde faiz oranının yüzde 4,5'e indirildiğini duyurdu.

Taşlı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Yapılan değişiklik için Bölge Birlikleri ve Düzce esnafları adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanı Berat Albayrak ve TESKOMB Genel Başkanı A.Kadir Akgül'e teşekkür etti.

6 Ocak 2020 tarihinden sonra kullanılacak kredilerde faiz indirimi uygulanacağını belirten Taşlı, "TESKOMB Genel Başkanımız A.Kadir Akgül'ün Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Halkbank Genel Müdürlüğü ile yaptığı çalışma ile 06.01.2020 tarihinden sonra kullanılacak kredi faizleri %6'dan %4,5'e, bloke kesintileri %3'ten %2'ye, masraf karşılığı %1,5'tan %1,25'e indirildi. Esnafımız için yapılan bu değişiklik ve indirimler için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Maliye Bakanlığımıza ve TESKOMB Genel Başkanımız A.Kadir Akgül'e Bölge Birliğimize bağlı kooperatiflerimiz ve esnafımız adına teşekkür eder, şükranlarımı sunarım" dedi. - DÜZCE

Maliye, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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