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Esnafa kredi borcu ertelemesi Resmi Gazete'de

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında zarar gören esnaf ve sanatkarın, Halk Bankasında kullandığı düşük faizli kredilerden doğan borçları 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelendi.

25.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:28
Esnafa kredi borcu ertelemesi Resmi Gazete'de
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında zarar gören esnaf ve sanatkarın, Halk Bankasında kullandığı düşük faizli kredilerden doğan borçları 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelendi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, karar kapsamındaki esnaf ve sanatkarlardan, yaşanan salgın nedeniyle is¸leri ve/veya işletmesi zarar görenlerin, Tu¨rkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan bankadan, 31 Mart 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak kredi borçları vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecek.
Buna bağlı olarak, kredi itfa tablosu doğrultusunda, kalan tüm taksitler ötelenecek. Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkarlar erteleme kapsamından c¸ıkarılacak.
Düşük faizli yeni kredi imkanı
Borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkarlara, talepleri halinde, düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ilgili kararlar kapsamında banka tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilecek ve söz konusu kararlarda ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak.
Ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.
Erteleme işlemi, borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun mu¨s¸terek borçlu ve mu¨teselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermeyecek.
Bankanın ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları, esnaf ve sanatkarlar için banka tarafından esnaf ve sanatkar kredilerine uygulanan cari kredi faiz oranı dikkate alınarak hesaplanacak.
Banka, ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına iletecek.
Bankanın, ertelenen kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını Hazine ve Maliye Bakanlığınca bildirilen formatta iletmesini mu¨teakiben ödemeler, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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