Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Esnafa maske dağıttı

Fatsa Özel Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mustafa Uzun, korona virüs salgınından korunmaları için kendi esnaflarına tedarik ettiği maskeleri dağıttı.

31.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:25
Esnafa maske dağıttı
Fatsa Özel Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mustafa Uzun, korona virüs salgınından korunmaları için kendi esnaflarına tedarik ettiği maskeleri dağıttı.

Zor şartlar altında çalışan sanayi esnafına yaptırdığı maskeleri ücretsiz bir şekilde dağıttığını ifade eden Başkan Mustafa Uzun, "Salgın nedeniyle esnaflarımızı korumak için maske yaptırdık ve onlara dağıttık. Çok sayıda kişi ile muhatap olan üyelerimizi bu maske ile korunmasını sağlamak istiyoruz. İşlerinde düşüklük olan esnaflarımıza moral amaçlı maske yaptırdık" dedi.

Başkanın maske jestine teşekkür eden sanayi esnafı ise, "Korona virüs salgınından en çok bizler etkilendik. Kısa zamanda bu salgından kurtuluruz da işlerimiz eskisi gibi iyi olur" dediler. - ORDU
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Uzun, Fatsa, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Esnafa maske dağıttı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Haberler
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor Haberler
Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor
Kiğılı’nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Haberler
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Türkiye’de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Haberler
Türkiye'de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
ABD’de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı Haberler
ABD'de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı
İstanbul’da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi Haberler
İstanbul'da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi
Yoksullara yardım eli! ’Askıda Erzak’ uygulamasını hayata geçirdi Haberler
Yoksullara yardım eli! 'Askıda Erzak' uygulamasını hayata geçirdi
Putin’in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronaya yakalandı Haberler
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronaya yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:50: Evdeki çocuklar için online spor - Haber 17:50: Bakanlık ile anlaşması bulunmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu - Haber 17:50: Hazine, Nisan-Haziran dönemi iç borçlanma stratejisini açıkladı - Haber 17:49: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Haber 17:49: Alanya Sanayi Bölgesi ve alt geçitlerinde dezenfekte - Haber 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü - Haber 17:10: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu - Haber 17:08: İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi - Haber 16:37: New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi - Haber