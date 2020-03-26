Esnafa moral vermek için pazara giderek şarkı söyleyen genç kız, sosyal medyada alkış topladı

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan ve 21 bin 300'den fazla kişinin canına mal olan koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Virüsün yayılmasını önlemek isteyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 65 yaş üstündeki insanların sokağa çıkmasını kısıtlandırdı. Bunun üzerine birçok kişinin yaşlı insanları evlerine götürmek isterken yaptığı kötü muamelelerin görüntüleri ortaya çıktı. Bu videoların yanı sıra anneannesinin ihtiyaçlarını karşılamak için pazara giden genç bir kızın moral olsun diye pazarcılara şarkı söylemesi herkesten alkış topladı.

PAZARCILARA MORAL VERMEK İÇİN ŞARKI SÖYLEDİ

İstanbul Mecidiyeköy'de yaşayan ve sokağa çıkma yasağı bulunan 73 yaşındaki anneannesinin ihtiyaçlarını karşılamak için pazara giden İrem Erdal isimli genç kız, pazarcılara moral vermek için şarkı söyledi. Pazarın girişinde durarak 'Dön Bebeğim' isimli şarkıyı söyleyen Erdal'a pazarcılardan da destek gecikmedi. Bir pazarcı ve İrem'in yaptığı düet ise sosyal medyaya damga vurdu.

İZLEYENLERDEN ALKIŞ TOPLADI

İrem ve pazarcının düetini izleyen sosyal medya kullanıcıları "Kimi yaşlılara eziyet eder kimi hizmet eder. Çok güzel davranış", "Aferin sana güzel gardaşım" ve "Helal olsun sana" yorumları yaptı.

O SES TÜRKİYE'YE KATILMIŞ

Öte yandan İrem'in 2016 yılında O Ses Türkiye'ye katıldığı ve Sibel Can, Hadise, Murat Boz, Hakan ve Gökhan Özoğuz kardeşleri döndürdüğü de ortaya çıktı.