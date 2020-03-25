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Esnafa uyarı yakın temastan kaçının

Kilis Esnafa ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, esnafın yakın temastan kaçınmasını istediklerini söyledi.

25.03.2020 13:11 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:11
Esnafa uyarı yakın temastan kaçının
Kilis Esnafa ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, esnafın yakın temastan kaçınmasını istediklerini söyledi.

KESOB Başkanı Şevket Memiler, Dünyanın dört bir yanını kasıp kavuran korona virüsü maalesef Türkiye 'de de her gün etkisini arttırdığını ifade ederek, " Esnafımız lütfen uzmanların belirlediği kurallara riayet ederek faaliyetlerini sürdürsün. Özellikle sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek muhatabımızla 1 metre mesafeden iletişim kuralım. Ayrıca temizlik konusuna dikkat ederek sık sık elimizi yıkayalım yada dezenfekte edelim. Belirlenen kurallar bizim sağlığımız için belirlenmiştir. Önce insan sağlığı diyerek hem kendimiz hem sevdiklerimiz için atacağımız her adımı dikkatle atmak zorunda olduğumuzu aklımızdan çıkarmayalım. Allah milletimizin ve memleketimizin yardımcısı olsun" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Kilis, Ekonomi

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