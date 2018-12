Esnafı, Esnaf Odaları Ali Korkut İçin Bir Araya Geldiler

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:42



Oto Tamirciler Esnaf Odası'nda bir araya gelen Sanayi esnafı, Yakuiye Belediye Başkanı Ali Korkut için bir araya geldi. Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Fatih Çiftçi ve Demirciler Oda Başkanı Zekai Kaplan, Sanayi esnafı adına basın açıklaması yaparak Ali Korkut için "DEVAM" açıklaması yaptılar. Esnaf temsilcileri, insan Ali Korkut için, Sanayi esnafını yalnız bırakmayan başkan için Ak Partiye "bir dönem daha" çağrısı yaptılar. Erzurum 'un en yoğun esnaf grubunu içeren Sanayi esnafı 7'den 77'ye bir araya gelerek Yakutiye Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ali Korkut için destek mesajı yayınladılar. Oto Tamircileri Odası'nda bir araya gelen esnaf temsilcileri, esnaflar yaptığı hizmetleriyle, insani özellikleriyle görmeye alışık olmadıkları bir başkan profili çizen Ali Korkut'un yanında olduklarını açıkladılar. Toplantıda konuşan Oto Tamircileri Esnaf Odası Başkanı Fatih Çiftçi, "Bugün biz Yakutiye Belediye Başkanımız Ali Korkut Bey için Oto Tamirciler Odası, Demirciler Odası olarak yönetim olarak, esnaf arkadaşlarımız ile bir araya geldik bir basın açıklaması yapıyoruz. Ali Beyi desteklediğimizi duyuruyoruz.Bizler Sanayi esnafı olarak, görev yaptığı süre içerisinde eserlerini gözle gördüğümüz, kapısı halka açık olan, cadde ve sokakta yalnız başına yürürken taleplerimizi iletebildiğimiz, karşılık bulduğumuz Ali Korkut'a ses vermek istiyoruz. Bizler esnafız, kışın kar çalışması yaparken, yazın asfalt çalışmasına başlarken önce Sanayi'den işe koyulan, kapısı esnafa açık bir insanın yerinde kalmasını istiyoruz. Dükkanlarımızın eşiğine kadar asfalt istedik, döktü. Hat geçti, su patladı, aslfat bozuldu, geldi yine asfalt döktü. Bizler şehrin her semtinde oturuyoruz, kalabalığız, diyoruz ki, eğer esnaf bir başkandan memnun ise Ak Parti karar vericileri de memnuniyetin karşılığını vermelidir. Esnaflar olarak sırf bir insan için bu seslenişi yapmıyoruz. Allah için beyan ediyoruz; hizmetin, alçak gönüllüğün devamı için, cadde sokakta görmeye alışık olduğumuz için Ali Korkut'un devam etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.Çiftçi, "Bizler şehrin çeşitli semtlerinde oturan, gündüzlerini Sanayi'de geçiren insanlar olarak Ali korkut'un yaptığı hizmetleri görüyoruz. Erzurum merkezinin 10 yılda büyük değişimini görüyoruz. Bu değişimin üzerine konulan memnuniyeti Ak Parti yetkililerinin de görmesini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'dan Başkanımızın bir dönem daha bizimle olmasını talep ediyoruz" diye sözlerini bitirdi.Demirciler Odası Başkanı Zekai Kaplan:Toplantıda Demirciler Oda Başkanı Zekai Kaplan ise, Sanayi esnafının yıllar önce Necati Güllülü'den sonra ara sokaklara asfalt getiren, bir başkan gördüklerini aktardı. Kaplan, "Ali Bey geldikten sonra her türlü minnet ve şükranlarımızı arz ediyoruz biz ona. Bizim sanayi sitelerimizde kapılarımızın önüne varana kadar hizmet etti, her ne konuda kapısına gittiysek kapısı sonuna kadar bize açıldı ve bizlere hizmetini sundu. Biz kendisinden memnunuz, ben kendisi hakkında facebook'dada yazı yazdım kendisini destekliyoruz ve yine aynı makamda görmek istiyoruz, başkanımızın yanındayız. Her zaman destekcisiyiz. Allah hayırlı uğurlu etsin, inşallah biz bu başarıyı elde edeceğiz, yanındayız." şeklinde konuştu. - ERZURUM