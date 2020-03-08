Esnafı, karısını ve kızını vurmuştu...Kağıthane'deki dehşet anları kamerada
Esnafı, karısını ve kızını vurmuştu.
08.03.2020 13:09
Esnafı, karısını ve kızını vurmuştu... Kağıthane 'deki dehşet anları kameradaEsnafı, karısını ve kızını vuran adam yakalandıSokak ortasında esnafa kurşun yağmuru kamerada
İSTANBUL - Kağıthane'de oturduğu sokakta bulunan bir esnafı, ardından karısını ve kızını vuran adam yakalandı. Zanlının, karısıyla esnaf arasında ilişki olduğundan şüphelenip ikisini vurduğu, kızını ise yanlışla vurduğu öğrenildi. Adamın esnafa kurşun yağdırdığı anlar kameraya yansıdı.Olay, 6 Şubat Cuma günü saat 13.00'te Kağıthane Şehit Hasan Kaya Sokağı'nda saat 13.00 sıralarında meydana gelmişti. Ş.Ç. isimli bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle önce oturduğu sokakta döşemecilik yapan B.Y. isimli bir şahsı ardından da eve çıkarak karısı Y.Ç. ve kızı Ş.Ç.'yi de vurarak kayıplara karışmıştı. Kaçan S.Ç., bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. S.Ç.'nin karısıyla esnafı aralarında ilişki olduğundan şüphelenerek vurduğu, kızını ise yanlışla vurduğu öğrenildi.Sokak ortasında kurşun yağmuruS.Ç.'nin sokak ortasında bir kişiyi vurma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokak ortasında dikilen adamlara aldırış etmeden bir kişiye defalarca ateş ettiği görülüyor. Sokakta bulunan kişiler de yaralı adamın yardımına gidiyor.
İSTANBUL - Kağıthane'de oturduğu sokakta bulunan bir esnafı, ardından karısını ve kızını vuran adam yakalandı. Zanlının, karısıyla esnaf arasında ilişki olduğundan şüphelenip ikisini vurduğu, kızını ise yanlışla vurduğu öğrenildi. Adamın esnafa kurşun yağdırdığı anlar kameraya yansıdı.Olay, 6 Şubat Cuma günü saat 13.00'te Kağıthane Şehit Hasan Kaya Sokağı'nda saat 13.00 sıralarında meydana gelmişti. Ş.Ç. isimli bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle önce oturduğu sokakta döşemecilik yapan B.Y. isimli bir şahsı ardından da eve çıkarak karısı Y.Ç. ve kızı Ş.Ç.'yi de vurarak kayıplara karışmıştı. Kaçan S.Ç., bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. S.Ç.'nin karısıyla esnafı aralarında ilişki olduğundan şüphelenerek vurduğu, kızını ise yanlışla vurduğu öğrenildi.Sokak ortasında kurşun yağmuruS.Ç.'nin sokak ortasında bir kişiyi vurma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokak ortasında dikilen adamlara aldırış etmeden bir kişiye defalarca ateş ettiği görülüyor. Sokakta bulunan kişiler de yaralı adamın yardımına gidiyor.
Kaynak: İHA
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