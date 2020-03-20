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Esnafın buruk bekleyişi

Tüm dünyayı etkisi altına alarak korku ve paniğe neden olan Korona virüs nedeniyle Eskişehir'de bazı küçük esnaf esnaf ve seyyar satıcılar ya müşterisiz kaldı ya da iş yerlerini kapattı.

20.03.2020 11:41 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:42
Esnafın buruk bekleyişi
Tüm dünyayı etkisi altına alarak korku ve paniğe neden olan Korona virüs nedeniyle Eskişehir 'de bazı küçük esnaf esnaf ve seyyar satıcılar ya müşterisiz kaldı ya da iş yerlerini kapattı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs, ekonomiyi de derinden sarstı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre Türkiye 'de vaka sayısı 359'a yükseldi. Vatandaşlara yapılan "evde kalın" uyarısı üzerine sokaklar boş kalırken, hayat neredeyse durma noktasına geldi. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgedeki kapalı olması gereken işletmelerin dışında yer alan bazı esnaflar ve seyyar satıcılar, ya müşterisiz kaldı ya da iş yerlerini kapattı. Eskişehir'deki çoğu seyyar satıcı ekmek teknelerini kapatırken, satış yapamayanların görüntüleri ise yürek burktu.

İşletme ve stantlarının başında olan Eskişehirli esnaflar konuyla ilgili endişeli olduklarını belirtirken, salgın tehlikesinin bir an önce atlatılmasını ümit ettiklerini söylediler. Korona virüsün Türkiye'ye girmesinden bu yana satışlarının düzenli olarak düştüğünü aktaran esnaflar, her gün "rastgele" diyerek kepenk açtıklarını ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Eskişehir, Türkiye, Ekonomi

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