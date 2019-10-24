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Esnafın dikkati çocuğu kamyonetin altında kalmaktan kurtardı

İzmir'in Buca ilçesinde, annesiyle alışverişe çıkan bir çocuğun esnafın dikkati sayesinde kamyonetin altında kalmaktan kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

24.10.2019 00:07
İzmir'in Buca ilçesinde, annesiyle alışverişe çıkan bir çocuğun esnafın dikkati sayesinde kamyonetin altında kalmaktan kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.
Yıldız Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde annesiyle alışverişe giden 3-4 yaşlarındaki küçük çocuk, bir anda caddeye doğru koşmaya başladı. Bu sırada çocuğu fark eden bir esnaf, yaptığı hamle ile çocuğu kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtardı.
Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayıtlarda, bir anda caddeye doğru koşan çocuğu gören esnafın ani bir hamleyle çocuğu yakaladığı ve olayın şokunu yaşayan annenin geldiği görülüyor.
Esnafın dikkati çocuğu kamyonetin altında kalmaktan kurtardı

Yıldız Mahallesi, İzmir, Buca, Güncel

Kaynak: AA

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