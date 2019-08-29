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Esnafın korkulu rüyası kadın hırsız yakalandı

Pendik'te esnafın korkulu rüyası haline gelen kadın hırsız, polis ekipleri tarafından pazarda yakalandı.

29.08.2019 09:58 Esnafın korkulu rüyası kadın hırsız yakalandı
Pendik'te esnafın korkulu rüyası haline gelen kadın hırsız, polis ekipleri tarafından pazarda yakalandı.

Pendik'te farklı tarihlerde üç farklı mağazada hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, adının Emine G. olduğu öğrenilen kadını geçtiğimiz günlerde Pendik'te pazarda yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadının çanta ve kasadan para çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde mağazada dolaşan kadın kasaya yanaşıp bir miktar para alıyor, diğer görüntüde de çantayı alıp koluna asarak oradan uzaklaşıyor. - İSTANBUL

Pendik, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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