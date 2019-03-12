Esnafın "Restorasyon" Talebine Olumlu Yanıt

Kaynak: AA

Tarihi Meriç ve Tunca köprülerinde başlanacak restorasyonun, esnafın talebi üzerine temmuz ayında başlatılması kararı alındı.Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, kentteki bir tesiste düzenlenen toplantıda, tarihi köprülerde restorasyon çalışması yapılacağını söyledi.Restorasyonun geçen yıl yapılacağını, ancak bazı sebeplerden dolayı bunun ötelendiğini belirten Emniyet Müdürü Kurt, "Tarihi köprülerimiz bizim tarihi eserlerimizdir. Kapatmak istemeyiz ama sonuçta tarihi eser olduğu için de tarihimizin yok olmasına izin veremeyiz. Tarihi değerlerimizi yaşatmamız gerekiyor. Bir şekilde tarihi köprülerimizin restore edilmesi gerekiyor." dedi.Köprülerin restorasyonu ile ilgili sorumluluğun Karayolları Genel Müdürlüğü'nde olduğunu anımsatan Kurt, restorasyon projelerinin hazır olduğunu bu noktada esnafı bilgilendirmek istediklerini ifade etti.Restorasyon işini üslenen firmanın yetkilisi Rıfat Demir de yüksek tonajlı araçların geçişinden kaynaklı olan yıpranmaların restorasyon süresini en kısa şekilde tutarak gidermeyi hedeflediklerini aktardı.Restorasyonun önce Tunca, daha sonra da Meriç Köprüsü'nde başlayacağını söyledi.Toplantıya katılan esnaf, restorasyonun Kakava, Kırkpınar gibi kentin hareketli geçtiği dönemlerin sonrasında yapılması taleplerini iletti.Esnafın ve vatandaşların restorasyona temmuz ayında başlanması talebinin iletildiği Edirne Valisi Ekrem Canalp, Karayolları Genel Müdürlüğüyle görüştü.Görüşme neticesinde, restorasyonun temmuz ayında yapılması kararında mutabık kalındı.Sultan Abdülmecit tarafından 1847 yılında yaptırılan 263 metre uzunluğunda Meriç Köprüsü ile Ekmekçizade Ahmet Paşa tarafından 1615 yılında yaptırılan Tunca Köprüsü en son 2007 yılında onarımdan geçti.