Esnafın Yemek Kartı

DÜZCE(İHA) – Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Ethem Aykut Yenice , Yemekmatik kartının Türk esnaf ve sanatkarları tarihinde bir devrim olduğunu adı ve sanıyla, her uygulaması ile milli ve yerli bir kart olduğunu söyledi.Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Ethem Aykut Yenice, yerli bir yazılım firmasının desteğiyle hazırlanan ve piyasaya sunulan Yemekmatik'in avantajlarını anlatmak üzere Düzce 'ye geldi.Sektörünün tek yerli oyuncusu olan Yemekmatik'in tanıtımı için Düzce'de bir toplantı düzenlendi. Düzce Lokantacılar Odası Başkanı Atilla Şişman tarafında organize edilen toplantıya MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz , Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Ethem Aykut Yenice, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı ve oda yöneticileri katıldı.Toplantıda konuşan Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Yenice, yemek kartı sektörü ile ilgili göreve geldikleri günden bu yana çalıştıklarını belirterek "Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu 130 bin üyesiyle hizmet veriyor. Kent kimliğinin oluşmasında önemli bir yeri olan lokantacı ve pastacı esnafının Türkiye'deki Anayasal tek kuruluşuyuz. Sektörümüzün yaşadığı ekonomik sıkıntılara çare üretmek adına 2010 yılından bu yana çabalıyoruz. Göreve geldiğimiz gün, ilk gündem maddemiz 1990'lı yıllarda kullanıma başlanan yemek kartları ile ilgili adil, ekonomik, kullanılabilir bir düzenleme yapmaktı. Geçtiğimiz dönemde azmimizle ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi'nin direktifleri ile kurulan komisyon taleplerimizi dikkate aldı. 22 Kasım'dan itibaren Türkiye'nin her yerinde tüm yemek kartlarının komisyon oranı yüzde 6 olarak netleşti ve uygulamaları da bir rutine bağlandı. Geldiğimiz bu nokta bizi tatmin etmedi. Kendi kartımızı ürettik" diye konuştu.Yemekmatik'in sektördeki tek yerli kart olduğunun altını çizen Yenice şöyle konuştu: "Sektördeki oyuncuların biri dışında hepsi yabancı menşeli. Yani biz gece işyerlerimizde çalışırken yataklarında uyuyan insanlar, sabah bizim paralarımızla milli bir rant elde ediyorlar. Biz bu ülkenin önemli esnaf lobilerinden biriyiz. Yaptığımız çalışma Türk esnaf ve sanatkarları tarihinde bir devrimdir. Yapmış olduğumuz kart yemek kartından öte bir kart. Adı ve sanıyla, her uygulaması ile milli ve yerli bir kart. Türkiye'deki 7 milyar liralık büyüklüğe sahip yemek kartı sektörünün yerli oyuncusu Yemekmakit sektöre iddialı bir giriş yaptı."Yemek Matik'in sağladığı avantajlardan da bahseden Yenice "Yemekmatik pek çok ilki bünyesinde barındırıyor. Yemekmakit, dünyada federasyon destekli, Troy logolu ve e-para lisanslı ilk yemek kart olarak mevcut yemek kart sektöründe dengeleri değiştirmeye ve pazarı büyütmeye hazırlanıyor" diye konuştu.Milletvekili Ümit Yılmaz'da yerli ve milli kartın hayırlı olmasını diledi, ellerinden gelen bir destek varsa da verebileceklerini söyledi. - DÜZCE