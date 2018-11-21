21 Kasım 2018, 16:05
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Esnaflar Başkan Türel'e Şarkı Yazdı

Esnaflar Başkan Türel

Akdeniz Sanayi Sitesi esnafının, Antalya'ya ve sanayi sitesine yaptığı hizmetler için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e şarkı yazdığı bildirildi.

Akdeniz Sanayi Sitesi esnafının, Antalya'ya ve sanayi sitesine yaptığı hizmetler için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e şarkı yazdığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim
Ethem Taş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Aksu Belediye Başkanı Halil
Şahin, Akdeniz Sanayi Sitesi esnafı ile kahvaltıda buluştu.

Toplantıda
Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk,Başkan Türel'e bir kutu hediye etti.

Türel, kutuyu açınca, içindeki flaş bellekten kendisi için yazılmış şarkı çıktı. Öztürk, şarkıyı kent ve Akdeniz
Sanayi Sitesine yaptığı hizmetlere teşekkür için Başkan Menderes Türel'e
hediye ettiklerini söyledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Türel, bu dönem için 19 kavşak sözü verdiklerini ve 27 kavşak tamamladıklarını belirterek, Akdeniz Sanayi Sitesi kavşağıyla birlikte, Uncalı, Duraliler, Sanayi Kavşağı ve Cezaevi Kavşağının da yakın zamanda tamamlanacağını kaydetti. Menderes Türel,Akdeniz
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:05