Esnaflar Başkan Türel'e Şarkı Yazdı

Akdeniz
Sanayi Sitesi esnafının, Antalya
'ya ve sanayi sitesine yaptığı hizmetler için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'e şarkı yazdığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Menderes Türel, AK Parti
Antalya İl Başkanı İbrahimEthem Taş, Kepez
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
ve Aksu
Belediye Başkanı HalilŞahin, Akdeniz Sanayi Sitesi esnafı ile kahvaltıda buluştu.
ToplantıdaAkdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk,Başkan Türel'e bir kutu hediye etti.
Türel, kutuyu açınca, içindeki flaş bellekten kendisi için yazılmış şarkı çıktı. Öztürk, şarkıyı kent ve AkdenizSanayi Sitesine yaptığı hizmetlere teşekkür için Başkan Menderes Türel'ehediye ettiklerini söyledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Türel, bu dönem için 19 kavşak sözü verdiklerini ve 27 kavşak tamamladıklarını belirterek, Akdeniz Sanayi Sitesi kavşağıyla birlikte, Uncalı, Duraliler, Sanayi Kavşağı ve Cezaevi Kavşağının da yakın zamanda tamamlanacağını kaydetti.
Menderes Türel,Akdeniz
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:05