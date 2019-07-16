Esnaflar Biga'da bir araya geldi

Çanakkale
Esnaf ve Sanatkarlar Oraları Birliği Başkanı Ünal Özcan, Biga
Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
İlçedeki bir restoranda düzenlenen toplantıya Kaymakam Mustafa Can, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanları katıldı.
Esnafın sorunlarına yönelik yapılan çalışmalar yaptıklarını anlatan Özcan, "Piyasaların sıkıntıya girmesinin nedenleri var. Birincisi kredi. Bankalardan alınan kredi tüccarı bitirdi. Esnaf sanatkarı da bitirdi. Ödenmeyince icra yoluna gidildi. Esnafımız, 2019'da üst üste yapılan zamları kaldıramaz. 4 defa yapılandırma yapıldı. Yapılandırmanın bir aylık parası 3 bin lira. Esnaf taksitleri ödeyemedi. Sıkıntılarımız var. 5 yıl üzerinden bir çalışma yapalım dedik. Bunun üzerine çalışılıyor. İl genelinde 21 bin 288 kayıtlı üyemiz var. Üyelerimizi işini bırakıp Çanakkale'ye getirmedik. 24 saat içerisinde online sistemi açtık. Esnaf teşkilatını Çanakkale'ye gelmeden işini çözdük. Ziyaretlerimizi arttıracağız. Kademe kademe sorunların çözümü için yanınızdayız." dedi.
Toplantı sonunda Başkan Ünal Özcan, üyelerin sorularını cevaplandırdı.