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Esnaflar bir araya gelip sağlık personellerine yemek dağıttı

Esnaflar bir araya gelip sağlık personellerine yemek dağıttı Adana'da, tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği adı altında toplanan esnaflar, hastanede sağlık personellerine alkışlar eşliğinde yemek dağıttı.

20.03.2020 21:59 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:00
Esnaflar bir araya gelip sağlık personellerine yemek dağıttı
ADANA - Adana 'da, tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği adı altında toplanan esnaflar, hastanede sağlık personellerine alkışlar eşliğinde yemek dağıttı.
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şubesi, sağlık personellerine destek vermek için Adana Şehir Hastanesinde toplandı. Dernek adı altında toplanan esnaflar saat 21.00'da sağlık personellerine yemek dağıttı. Ardından hastanenin acil girişinde toplanan esnaflar sağlık personellerine moral ve destek vermek için çalışanları alkışladı. Esnaflar bir araya gelip sağlık personellerine yemek dağıttı

Kaynak: İHA

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Esnaflar bir araya gelip sağlık personellerine yemek dağıttı
Etiketler : Adana, Genel

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